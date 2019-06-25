15 человек находятся в реанимации после взрывов в Казахстане

Пятнадцать пострадавших в результате взрывов на военном складе в Туркестанском районе на юге Казахстана находятся в реанимации. Об этом сообщил министр здравоохранения Елжан Биртанов, пишет РИА Новости.

По словам премьер-министра страны Аскара Мамина, два человека погибли при ЧП. Согласно последним данным, в результате возгорания и взрывов пострадали 165 человек, 89 из которых были госпитализированы.

«К сожалению, есть погибшие: один гражданский и один военнослужащий», - отметил Мамин на заседании правительства.

Как сообщали пресс-служба минобороны Казахстана, возгорание, повлекшее разрывы части боеприпасов, произошло 24 июня на арсенале рядом с населенным пунктом Арысь. В результате чего город с почти 45-тысячным населением был эвакуирован. Было возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил обращения с веществами, предоставляющими опасность для окружающих».

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев встретился с жителями населенного пункта Арысь и пообещал помочь в восстановлении разрушенных домов.