Экипаж МКС вернулся на Землю после семи месяцев полета

Экипаж пилотируемого корабля «СоюзМС-11» благополучно вернулся на Землю спустя 204 суток полета, сообщили в Роскосмосе.

Спускаемый аппарат с экипажем Международной космической станции приземлился в Казахстане. На его борту находятся российский космонавт Олег Кононенко, астронавт NASA, американка Энн Макклейн и Давид Сен-Жак из Канадского космического агентства.

Ранее сообщалось, что к месту предполагаемой посадки капсулы корабля «Союз МС-11» в степи Казахстана вылетели с оперативных аэродромов вертолеты Ми-8 и самолеты Ан-12 и Ан-26 Центрального военного округа.