В Белом доме заявили, что Трамп встретится с Путиным на G20

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп проведет встречу со своим российским коллегой Владимиром Путиным на на полях саммита «Большой двадцатки» в Осаке. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на высокопоставленного сотрудника Белого дома.

По словам чиновника, американский лидер хочет обсудить с Путиным Иран, Сирию и Украину, а также контроль над вооружениями. Также коснутся президенты и сирийского вопроса.

По мнению представителя Белого дома, Трамп обязательно затронет тему так называемого «вмешательства» в президентские выборы в США и не исключил разговора о ситуации в Венесуэле. Время и дату встречи с Путиным чиновник не назвал.

В администрации Трампа сообщили, что всего у американского лидера запланированы восемь встреч, в том числе с премьером Японии Синдзо Абэ, канцлером ФРГ Ангелой Меркель, председателем КНР Си Цзинином, а также президентом Турции Реджепом Эрдоганом.

Кремль пока не давал комментария по согласованной встрече президентов. Ранее пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявлял, что в настоящее время формируется график двусторонних встреч российского лидера на саммите, который пройдет в японской Осаке 28-29 июня.