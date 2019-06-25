Совбез ООН осудил атаки на танкеры в Оманском заливе

Напомним, атаки на два танкера в Оманском заливе были совершены 13 июня 2019 года, на одном из танкеров находились 11 российских моряков. Всех их спасли.

Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.