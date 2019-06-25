Совбез ООН осудил атаки на танкеры в Оманском заливе
Взрывы двух танкеров в Оманском заливе произошли 13 июня. На одном из них находились 11 россиян.
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Члены Совета безопасности ООН осудили атаки на танкеры в Оманском заливе.
«Члены Совета осудили атаку на нефтяные танкеры, что представляет серьезную угрозу для морской навигации и энергопоставок», - зачитал послание постпред Кувейта при ООН Мансур Аль-Отаиби.
Кроме того, в Совбезе ООН назвали произошедшее угрозой безопасности.
Напомним, атаки на два танкера в Оманском заливе были совершены 13 июня 2019 года, на одном из танкеров находились 11 российских моряков. Всех их спасли.