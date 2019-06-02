Трое детей и бабушка погибли в пожаре под Хабаровском

В Хабаровском крае произошел пожар – загорелся деревянный одноэтажный дом в селе Смирновка в ночь с первого на второе июня.

По данным ГУ МЧС России по Хабаровскому краю, ближайшая пожарная часть находилась в 20 километрах. По прибытии на место пожара спасатели приступили к тушению. По предварительным данным, в доме находилось семь человек. При пожаре удалось спастись десятилетнюю девочку, 24-летнего мужчину и 46-летнюю женщину, которая получила ожоги рук.

К несчастью, бабушку и трех ее внуков – семи, трех и почти двух лет спасти не удалось.

Для локализации пожара потребовалось 40 минут, в тушении было задействовано 11 человек и три единицы техники.

В данный момент устанавливаются причины и обстоятельства трагедии. На месте ЧП работают сотрудники МЧС, Следственного комитета, проводится опрос очевидцев. С родственниками и пострадавшими общаются психологи.