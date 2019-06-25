«Союз МС-11» с тремя космонавтами на борту отстыковался от МКС

Пилотируемый корабль «Союз МС-11» покинул Международную космическую станцию и следует в сторону Земли. Об этом сообщается в Twitter Роскосмоса.

На борту спускаемого аппарата находятся российский космонавт Олег Кононенко, астронавт NASA, американка Энн Макклейн и Давид Сен-Жак из Канадского космического агентства.

Перед возвращением на Землю россиянин передал командование МКС своему соотечественнику Олег Кононенко Алексею Овчинину. Помимо него на станции остались американцы Ник Хейг и Кристина Кук. Приземление «Союза МС-11» запланировано на 05.45 по московскому времени в Казахстане.

Кононенко трижды бывал в космосе. Продолжительность его полетов составила 533 суток. Пять раз он выходил в открытый космос, проведя там в общей сложности 32 часа 13 минут.