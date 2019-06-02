Пострадавшие при взрывах в Дзержинске получат денежные компенсации

Пострадавшие и госпитализированные из-за взрывов на заводе «Кристалл» жители Дзержинска получат материальную помощь. Об этом после заседания оперативного штаба заявил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Раненым выплатят по 150 тысяч рублей. Губернатор уточнил, что 100 тысяч выделят из областного бюджета, а еще 50 - из бюджета Дзержинска.

Никитин добавил, что общий ущерб, нанесенный городу в результате ЧП, по предварительным данным, можно оценить в миллионы рублей.

На данный момент 16 человек находятся в больнице, а остальные получили амбулаторную помощь. Не исключено, что количество раненых может увеличиться.

По факту нарушения правил промышленной безопасности возбуждено уголовное дело. В трех ближайших поселках ввели режим ЧС.