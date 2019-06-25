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Тысячи неопубликованных фото теракта 9/11 случайно нашли в Нью-Йорке

Александра Романовская
03:18 25.06.2019
Фотографии последствий теракта в Нью-Йорке, произошедшего 11 сентября 2001 года, нашли на диске с барахолки.
Тысячи неопубликованных фото теракта 9/11 случайно нашли в Нью-Йорке
© Фото: Ip Ropi Globallookpress

Больше двух с половиной тысяч фотографий с последствиями теракта, произошедшего в башнях-близнецах в Нью-Йорке, случайно обнаружили на одном из дисков с барахолки. Эти кадры опубликовали на сайте flickr.com.

Сотрудники американского архива, обнаружившие фотографии, предположили, что кадры мог сделать рабочий, который помогал разбирать завалы.

11 сентября 2001 года пассажирский самолет American Airlines с 92 людьми на борту, выполнявший рейс из Бостона в Лос-Анжелес, был захвачен террористами и врезался в Северную башню Всемирного торгового центра в Нью-Йорке.

Через несколько минут после этого в Южную башню врезался второй захваченный террористами пассажирский самолет компании United Airlines, также летевший из Бостона в Лос-Анжелес.

На борту находилось 65 человек. Через некоторое время обе башни рухнули, под их обломками погибли около трех тысяч человек.

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