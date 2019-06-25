Россия подает заявку на подтверждение полномочий своей делегации в ПАСЕ

Россия 25 июня подает заявку подтверждение полномочий своей делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы после принятия резолюции, которая восстанавливает ее полномочия в организации, сообщил глава делегации РФ, заместитель председателя Государственной думы Петр Толстой.

На своей странице в Facebook он рассказал, что британские и украинские представители в течение целого дня делали все, чтобы затянуть принятие резолюции, позволяющей российской делегации вернуться к работе в Ассамблее. Были внесены на рассмотрение более двухсот поправок в резолюцию, чтобы воспрепятствовать участию РФ в летней сессии.

«Но кроме потраченного времени и нервов своих европейских коллег, они ничего так и не добились, поправки были отклонены: мы подаем заявку на подтверждение своих полномочий», - отметил Толстой.

В понедельник, 24 июня члены ПАСЕ проголосовали за возвращение России в состав Ассамблеи и пригласили российскую делегацию к работе в летней сессии. «За» высказались 118 депутатов, против - 62, еще десять - воздержались. На принятие документа у парламентариев ушло девять часов.

В регламент добавили норму, которая отменяет право ПАСЕ налагать санкции на любую национальную делегацию, включая Россию. Ассамблея больше не сможет ограничивать право голоса, право выступления, право участия и голосования депутатов в комитетах ассамблеи.

Российскую делегацию лишили права голоса в организации в апреле 2014 года из-за ситуации на юго-востоке Украины, а также воссоединения Крыма с Россией. В 2017 году Москва, которая была крупнейшим вкладчиком ПАСЕ, заморозила уплату членского взноса.