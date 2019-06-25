Пассажирский самолет врезался в аэропорт во Франции: видео

Пассажирский Boeing 777 авиакомпании Kuwait Airways врезался в здание аэропорта во французском городе Ницца.

В пресс-службе перевозчика сообщили, что всем пассажирам и экипажу была оперативно оказана помощь. Людям помогли покинуть воздушное судно, никто из них не пострадал.

Столкновение стало причиной задержки нескольких рейсов на прилет и на вылет, пишет The Daily Star. Пассажиров Boeing 777 могут разместить в гостиницах, пока им не найдут новый борт.