Россия опровергла заявления о неизбирательности ударов Дамаска по целям в Идлибе
Заявление прозвучало от руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майора Алексея Бакина на заседании СБ ООН 25 июня.
© Фото: Li Muzi Xinhua Globallookpress
Российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии опроверг информацию о том, что удары армии Сирийской Арабской Республики и поддерживающих ее российских военных имеют неизбирательный характер.Соответствующее заявление прозвучало 25 июня на заседании Совета безопасности ООН.
«Категорически отвергаем все заявления о неизбирательном характере ударов правительственных сил по целям в Идлибе», - цитирует главу российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майора Алексея Бакина «Интерфакс».
Бакин также подчеркнул, что страны, обвиняющие Москву и Дамаск в якобы эскалации напряженности, закрывают глаза на «бесчинства джихадистов и террористическую деятельность в провинции».