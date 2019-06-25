Россия опровергла заявления о неизбирательности ударов Дамаска по целям в Идлибе

Российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии опроверг информацию о том, что удары армии Сирийской Арабской Республики и поддерживающих ее российских военных имеют неизбирательный характер.Соответствующее заявление прозвучало 25 июня на заседании Совета безопасности ООН.



«Категорически отвергаем все заявления о неизбирательном характере ударов правительственных сил по целям в Идлибе», - цитирует главу российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майора Алексея Бакина «Интерфакс».



Бакин также подчеркнул, что страны, обвиняющие Москву и Дамаск в якобы эскалации напряженности, закрывают глаза на «бесчинства джихадистов и террористическую деятельность в провинции».