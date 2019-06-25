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Следствие ужесточило статью отравителю газировкой в Москве

Андрей Аркадьев
23:46 25.06.2019
Подозреваемый в серии отравлений в центре Москвы Мурат Сабанов использовал при совершении преступлений феназепам, клозапин и трамадол.
© Видео: МВД России © Фото: pixabay.com

Следствие ужесточило наказание в отношении 26-летнего жителя Кабардино-Балкарии Мурата Сабанова, подозреваемого в отравлении людей в центре Москвы.

Действия задержанного переквалифицированы со статьи «кража» на «разбой», сообщает пресс-служба МВД России. Санкция по данной статье предусматривает до 15 лет лишения свободы.

Молодого человека задержали 25 июня в Басманном районе столицы. При обыске у него нашли аптечные препараты и предположительно, похищенные вещи. Экспертиза определила, что изъятые вещества - это феназепам, клозапин и трамадол.

За день до задержания стало известно, что неизвестный втирался в доверие к прохожим, угощал их газировкой с растворенным психотропным веществом. В результате люди теряли сознание, а молодой человек обворовывал их, забирая деньги и ценные вещи.

Точное количество жертв отравителя еще не определено, но по данным The Village от рук злоумышленника пострадали 24 человека, некоторые из них были в коме. Среди пострадавших фоторедактор Людмила Чижова.

Издание утверждает, что злоумышленник нападает на людей с мая. Преступник действовал в скверах около метро Чистые пруды, а также в общественном пространстве «Яма», парке «Горка» и баре «Зинзивер».

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