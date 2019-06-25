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Россиянин Кононенко установил рекорд пребывания на МКС

Александра Романовская
23:30 25.06.2019
Космонавт Олег Кононенко вернулся на Землю 25 июня в 5.47 по московскому времени.
Россиянин Кононенко установил рекорд пребывания на МКС
© Фото: roscosmos.ru

Российский космонавт Олег Кононенко установил рекорд пребывания на МКС, суммарно за четыре полета он провел на станции около 737 суток. Об этом сообщили на сайте Научно-исследовательского испытательного центра подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина.

Олегу Кононенко удалось побить рекорд Юрия Маленченко, который провел на МКС 702 дня за пять полетов.

Теперь на протяжении нескольких недель медики будут наблюдать за состоянием здоровья космонавта, после чего он планирует отправиться на реабилитацию в один из санаториев Сочи.

Олег Кононенко вернулся на Землю с МКС 25 июня 2019 года в 5.47 по Москве.

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