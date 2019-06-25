Министр обороны Перу умер во время инспекционной поездки

Министр обороны Перу Хосе Уэрта умер во время рабочей поездки, причиной смерти называют сердечный приступ. Об этом сообщается на сайте перуанского правительства.

В заявлении отмечают, что политик отправился с визитом в регион Амасонас на севере страны для инспектирования наблюдательных постов, но во время проверки он потерял сознание.

Министра обороны Перу доставили на вертолете в госпиталь, медики провели все необходимые действия, однако спасти его не удалось.

Хосе Уэрта умер 24 июня в 10 часов утра по местному времени (17.00 мск.).

Уэрта возглавлял министерство обороны Перу с 2018 года. Ему был 71 год.