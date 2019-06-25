В МИД РФ надеются на мирное урегулирование ситуации в Грузии

Директор департамента общеевропейского сотрудничества МИД России Андрей Келин заявил, что в Кремле надеются на мирное урегулирование конфликта в Грузии.

«Мы глубоко озабочены осложнением внутриполитической ситуации в Грузии. Рассчитываем, что она будет урегулирована в рамках мирного диалога», - сказал Келин на Обзорной конференции ОБСЕ по вопросам безопасности.

Напомним, в Тбилиси 20 июня начались беспорядки. Радикалы сорвали заседание Межпарламентской ассамблеи православия из-за того, что депутат Госдумы Сергей Гаврилов, который руководит данной организацией, на мероприятии сидел в кресле главы законодательного органа.

После начавшихся акций протеста президент России Владимир Путин запретил российским авиакомпаниям осуществлять перевозки в Грузию с восьмого июля. Правительство РФ должно обеспечить скорейшее возвращение соотечественников на родину.

Ранее Главная прокуратура Грузии предъявила обвинение в организации беспорядков лидеру партии «Единое национальное движение» Никанору Мелии. Ему грозит от четырех до шести лет тюрьмы.