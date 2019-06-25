Названы поддержавшие возвращение России в ПАСЕ страны

Двенадцать стран единогласно проголосовали за возвращение России в ПАСЕ. Среди них Андорра, Австрия, Азербайджан, Кипр, Испания, Франция, Ирландия, Исландия, Норвегия, Сербия, Сан-Марино и Турция.

Еще одиннадцать государств - Армения, Бельгия, Швейцария, Чехия, Германия, Хорватия, Италия, Молдавия, Нидерланды, Португалия и Словакия - также поддержали это предложение большинством голосов. Полную статистику публикует RT.

Как следует из публикации, пять стран (Дания, Финляндия, Лихтенштейн, Румыния и Словения) воздержались от ответа.

Единогласно против высказались Эстония, Грузия, Литва, Латвия и Украина. А шведская, польская и британская стороны согласились с этим мнением большинством голосов.

Напомним, в понедельник, 24 июня, члены Парламентской ассамблеи Совета Европы проголосовали за возвращение России в состав и пригласили российскую делегацию принять участие в летней сессии.

Тем не менее, часть парламентариев оспорила решение. Голосование должно состояться завтра, 26 июня.