SANA: сирийские военные погибли после ракетного удара Израиля
Трое солдат погибли, семеро получили ранения.
© Видео: Syria TV © Фото: Syria TV
Трое солдат сирийской армии погибли, еще семь получили ранения во время ракетного обстрела города Кунейтры.
«Утром в 04.10 израильский неприятель продолжил агрессию, запустив несколько ракет по восточным предместьям Кунейтры, что вызвало некоторый материальный ущерб, а также привело к гибели трех солдат и ранению семерых», - сообщило SANA.
Ранее стало известно, что силы ПВО Сирии отразили ракетный удар противника недалеко от Дамаска. В небе над пригородом сирийской столицы слышны взрывы.
Это не первый удар, который нанесла Армия обороны Израиля по Сирии. Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху объясняет такую политику необходимостью остановить желание Ирана закрепиться в военном отношении в Сирии.