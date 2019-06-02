SANA: сирийские военные погибли после ракетного удара Израиля

Трое солдат сирийской армии погибли, еще семь получили ранения во время ракетного обстрела города Кунейтры.

«Утром в 04.10 израильский неприятель продолжил агрессию, запустив несколько ракет по восточным предместьям Кунейтры, что вызвало некоторый материальный ущерб, а также привело к гибели трех солдат и ранению семерых», - сообщило SANA.

Ранее стало известно, что силы ПВО Сирии отразили ракетный удар противника недалеко от Дамаска. В небе над пригородом сирийской столицы слышны взрывы.

Это не первый удар, который нанесла Армия обороны Израиля по Сирии. Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху объясняет такую политику необходимостью остановить желание Ирана закрепиться в военном отношении в Сирии.