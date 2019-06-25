Трамп пригрозил Ирану уничтожением
Трамп отметил, что «больше нет Джона Керри и Обамы», имея в виду экс-президента и бывшего госсекретаря, которые заключили в 2015 году ядерную сделку с Ираном.
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Президент США Дональд Трамп заявил о возможном применении к Ирану «огромной силы» в случае атаки против Америки.
«Любое нападение Ирана на что-либо американское будет встречено с огромной и подавляющей силой. В некоторых областях подавляющее будет означать уничтожение», - написал Трамп в своем Twitter.
Трамп отметил, что «больше нет Джона Керри и Обамы», имея в виду экс-президента и бывшего госсекретаря, которые заключили в 2015 году ядерную сделку с Ираном. В свою очередь Трамп разорвал ее в 2018 году.
Резкое обращение Трампа стало реакцией на слова президента Ирана Хасана Рухани: он назвал Белый дом «умственно отсталым» после того, как Вашингтон ввел санкции против иранского руководства и военачальников.