Трамп пригрозил Ирану уничтожением

Президент США Дональд Трамп заявил о возможном применении к Ирану «огромной силы» в случае атаки против Америки.

«Любое нападение Ирана на что-либо американское будет встречено с огромной и подавляющей силой. В некоторых областях подавляющее будет означать уничтожение», - написал Трамп в своем Twitter.

Трамп отметил, что «больше нет Джона Керри и Обамы», имея в виду экс-президента и бывшего госсекретаря, которые заключили в 2015 году ядерную сделку с Ираном. В свою очередь Трамп разорвал ее в 2018 году.

Резкое обращение Трампа стало реакцией на слова президента Ирана Хасана Рухани: он назвал Белый дом «умственно отсталым» после того, как Вашингтон ввел санкции против иранского руководства и военачальников.