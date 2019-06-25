Солдаты ВСУ бегут со своих позиций у линии соприкосновения с ЛНР

Украинские силовики покинули ряд своих позиций у линии соприкосновения с Луганской Народной Республикой, заявил представитель пресс-службы Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

Известно, что представители Вооруженных сил Украины оставили свои позиции около населенного пункта Сокольники в Донбассе.

Исходя из данных разведки ЛНР, это происходит в первую очередь из-за некомплекта личного состава ВСУ и «отсутствия элементарного обеспечения, а также неудовлетворительных бытовых условий». Филипоненко утверждает, что командование Украины в данный момент принимает экстренные меры по предотвращению данных действий.

Также представитель Народной милиции рассказал, что ВСУ разместили две 100-миллиметровые противотанковые пушки «Рапира» и четыре БМП-1 у жилых домов на подконтрольной Киеву территории Донбасса.