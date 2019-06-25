Пожар площадью один гектар вспыхнул на западе Москвы

На западе Москвы, в поселке Терехово внутри МКАД, произошел крупный пожар. Там, на площади один гектар, загорелись трава и кусты.

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ЧП устраняют пожарные. Возгоранию присвоен повышенный номер сложности в связи с тем, что месте практически полностью отсутствует вода.

К тушению, как отмечает ТАСС, было принято решение привлечь спецтехнику.

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Местных жителей эвакуировали из зоны пожара. Сейчас они находятся в безопасном месте, уточняет паблик Baza.