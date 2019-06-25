Дело о серийном отравителе в Москве передадут в СК

Полиция передаст в Следственный комитет России дело о серийном отравителе, который в центре Москвы угощал прохожих газировкой с добавлением неизвестных веществ, а когда людям становилось плохо, мужчина грабил их и уходил.

Подозреваемым в преступлении оказался 26-летний уроженец Кабардино-Балкарии Мурат Сабанов, его задержали в Басманном районе. По предварительным данным, в результате действий мужчины пострадали как минимум 24 человека.

Сейчас задержанный проходит только по четырем эпизодам, но их может стать намного больше, сообщает РИА Новости.

Во время обыска по месту проживания Сабанова были найдены три пакета с белым порошком, которые направили на судебную экспертизу.

В СК отметили, что следователи будут устанавливать все обстоятельства дела, а также проведут проверку на причастность мужчины к совершению тяжких и особо тяжких преступлений с вероятным использованием психотропных препаратов.