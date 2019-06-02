Посольство РФ в США выразило соболезнования из-за трагедии в Вирджинии

Посольство России в США выразило соболезнования в связи с ситуацией в Вирджинии, где мужчина устроил стрельбу, убив 12 человек и ранив еще десятерых.

«Наши мысли и молитвы обращаются к жертвам стрельбы в Вирджинии-Бич, а также ко всем пострадавшим от нее», - говорится в сообщении ведомства в Twitter.

Также дипведомство соболезнует семье погибшего в стрельбе выходца из Белоруссии Александра Гусева.

Стрелок был ликвидирован во время перестрелки с полицейскими. На месте ЧП обнаружены пистолет и винтовка, которые, вероятно, использовались при стрельбе.