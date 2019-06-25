Лидера «Нацдвижения» обвинили в организации беспорядков в Грузии

Главная прокуратура Грузии предъявила обвинение в организации беспорядков в Тбилиси лидеру оппозиционной партии бывшего президента Михаила Саакашвили «Единое национальное движение» Никанору Мелии.

«Никанор Мелия обязан завтра явиться в прокуратуру с целью предъявления ему обвинения», - цитирует РИА Новости сообщение ведомства.

В прокуратуре отметили, что уже попросили парламент дать согласие на арест политика.

По предварительной информации, Мелия может оказаться в тюрьме на срок от четырех до шести лет.

В грузинской столице с 20 июня проходят акции протеста. Беспорядки начались после того, как радикалы и грузинская оппозиция сорвали заседание Межпарламентской ассамблеи православия из-за того, что депутат Госдумы Сергей Гаврилов, стоящий во главе этой организации, на самом мероприятии сидел в кресле главы законодательного органа.

В связи со сложившейся ситуацией президент России Владимир Путин запретил отечественным авиакомпаниям осуществлять перевозки в Грузию с восьмого июля. Он также поручил правительству обеспечить скорейшее возвращение находящихся на территории Грузии российских туристов.