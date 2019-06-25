Обнаружены черные ящики разбившихся в Германии истребителей

Бортовые самописцы немецкий истребителей Eurofighter найдены на месте крушения. Информация об этом опубликована в Twitter ВВС Германии.

Напомним, инцидент произошел 24 июня. В результате трагедии один из пилотов погиб, несмотря на то, что оба сумели катапультироваться.

Причины произошедшего на настоящий момент не установлены. Известно, что крушение произошло во время учебного полета. На борту самолетов не было вооружения.