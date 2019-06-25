Путин провел встречу с главой Тверской области
Руденя отчитался перед президентом о полном погашении долгов по зарплате на вагоностроительном заводе в Торжке и сообщил, что все рабочие места там сохранены.
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Президент России Владимир Путин встретился с губернатором Тверской области Игорем Руденя.
Руденя отчитался перед президентом о полном погашении долгов по зарплате на вагоностроительном заводе в Торжке и сообщил, что все рабочие места там сохранены.
Также поднималась тема социально-экономической ситуации, в том числе президент и губернатор обсудили вопросы закрытия коммерческих кредитов, национальный туристический форум «Реки России», зарплаты, промышленное производство, в частности, развитие сферы молочной промышленности.