Путин провел встречу с главой Тверской области

Президент России Владимир Путин встретился с губернатором Тверской области Игорем Руденя.

Руденя отчитался перед президентом о полном погашении долгов по зарплате на вагоностроительном заводе в Торжке и сообщил, что все рабочие места там сохранены.

Также поднималась тема социально-экономической ситуации, в том числе президент и губернатор обсудили вопросы закрытия коммерческих кредитов, национальный туристический форум «Реки России», зарплаты, промышленное производство, в частности, развитие сферы молочной промышленности.