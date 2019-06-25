«Промсвязьбанк» и «Звездочка» заключили кредитный договор

В первый же день форума «Армия-2019» подписано важнейшее для оборонного комплекса страны соглашение. «Промсвязьбанк» и судоремонтный завод «Звездочка» заключили кредитный договор.

Денежные средства пойдут на модернизацию, что позволит расширить возможности завода в части ремонта крупнотоннажной морской техники. Причем не только военных кораблей, но и гражданских судов.

Председатель «Промсвязьбанка» Петр Фрадков отметил, что банк продолжит активно участвовать в финансировании оборонной отрасли.

«Мы становимся - по мере поступления задач и соответствующих ресурсов - таким опорным банком для оборонно-промышленного комплекса. Системные отношения с ОСК - это одна из наших приоритетных задач. Это наш ключевой партнер», - сказал он.

«Сегодня мы подписывали очень важное соглашение - лимит кредитования. Но не буду вдаваться в подробности. Это, по сути, реконструкция инфраструктурного объекта, который будет заниматься ремонтом судов - надводных и подводных. Это большая задача. Мы будем этим заниматься дальше», - добавил Фрадков.

«Мы благодарны банку за то доверие, которое нам оказывают. И мы надеемся, что только так - совместными усилиями - мы сможем добиваться стопроцентного выполнения гособоронзаказа и достижения тех параметров современной вооруженной техники в ВМФ, которые перед нами ставит государство», - отметил, в свою очередь, президент «Объединенной судостроительной корпорации» Алексей Рахманов.

На торжественной церемонии подписания договора между «Промсвязьбанком» и «Звездочкой» присутствовали вице-премьер Юрий Борисов и главком ВМФ Николай Евменов.