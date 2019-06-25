Курс грузинского лари упал до исторического минимума

Национальная валюта Грузии достигла своего исторического минимума. Так, обменный курс лари по отношению к одному доллару составил 2,79. Об этом сообщает РИА Новости.

Стоит отметить, что в обменных пунктах Тбилиси эти показатели выше. Один доллар можно приобрести более чем за 2,85 лари.

Можно предположить, что скачок курса валюты произошел на фоне вступления в силу запрета на пассажирское авиасообщение между Россией и Грузией.

Данный запрет связан с массовыми акциями протеста, которые начались в Грузии накануне.

В министерстве экономики страны уже признали, что остановка потока российских туристов принесет Грузии значительные финансовые потери.