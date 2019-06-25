«Русские Витязи» и «Стрижи» открыли летную программу форума «Армия-2019»

Летную программу форума «Армия-2019» открыли пилотажные группы «Русские Витязи» на фронтовых истребителях поколения 4+ Су-30СМ и «Стрижи» на легких истребителях МиГ-29.

Объединенная авиастроительная корпорация в рамках форума представляет всю линейку самолетов фронтовой, военно-транспортной и стратегической авиации, стоящих на вооружении в ВКС России.

Глава ОАК Юрий Слюсарь сообщил журналистам, что испытания самолета Су-57 идут по графику. В программе участвуют 10 выпущенных на данный момент самолетов. В 2019 году в соответствии с контрактом с Минобороны России планируется передать первый серийный самолет, в следующем - второй. В настоящее время на заводе в Комсомольске-на-Амуре разворачивается серийное производство истребителей пятого поколения Су-57.

«Ценовые параметры конечного продукта удалось оптимизировать за счет серийности и выстраивания эффективной кооперации в рамках авиационного кластера Ростеха», - сказал Слюсарь.

Он добавил, что самолет является крайне конкурентоспособным по сравнению с другими машинами 5-го поколения по техническим и экономическим показателям.

Слюсарь отметил, что форум «Армия» - это главная выставка военной техники, на ней представлена линейка стратегических, оперативно-тактических и транспортных самолетов.

По его словам, глубоко модернизированный транспортник Ил-76МД-90А - это новинка, которая может заинтересовать потенциальных заказчиков. Этот самолет серийно производится в Ульяновске.

«Задачи по его разработке и производству весьма амбициозны, таких машин необходимо несколько сотен. Поэтому мы представляем этот самолет как первую ласточку большой серии», - сказал Слюсарь.

Предприятия ОАК впервые представляют на форуме «Армии-2019» новейший мобильный комплекс унифицированных средств войскового ремонта воздушных судов. Задача комплекса состоит в обеспечении выполнения регламентных работ и войскового ремонта силами инженерно-технического состава авиационных частей. В состав комплекса входит легковозводимый ангар, позволяющий развернуть мастерские и лаборатории для техобслуживания и ремонта самолетов в полевых условиях в течение часа.