«Армия-2019»: что покажут посетителям в парке «Патриот»

Повестку дня министра обороны Сергея Шойгу сегодня определил форум «Армия-2019», открывшийся в парке «Патриот». Еще до его начала глава Минобороны осмотрел выставку новейшей авиатехники в Кубинке. Сергею Шойгу показали усовершенствованные вертолеты Ка-52, Ми-8 и Ми-26. Министр даже поднялся в кабину самого большого транспортного вертолета.

А в парке «Патриот» собрали километры новинок. Сергей Шойгу подробно изучил каждый стенд. Здесь и современные разработки в сфере оптики, и стоянка бронетехники. Министра заинтересовали и ноу-хау зарубежных коллег. Азербайджан привез свое стрелковое оружие, которое полностью производит сам. Много внимания глава российского оборонного ведомства уделил и стенду Индии.

Особое место на форуме отвели разработкам, связанным со спасением жизней. Министр подробно расспросил про 3D-принтер, который активно применяют в медицине.

В парке «Патриот», где проходит форум «Армия-2019», ударными темпами строится Главный храм Вооруженных Сил. Убедиться в этом тоже можно на форуме. Памятный жетон с изображением будущего сооружения министр отчеканил лично.

Словом, в огромном количестве павильонов без карты можно заблудиться. Не зря здесь много технических новинок в сфере навигации.

Открывая форум, Сергей Шойгу подчеркнул: сегодня это около полутора тысяч предприятий и 27 тысяч образцов продукции.

«Хочу отметить, что вопреки санкциям, которые вводились, чтобы затормозить в том числе научно-технический прогресс в России, предприятия оборонно-промышленного комплекса не только устояли, но и наращивают положительную динамику развития», - заявил министр обороны.

Посетителям форума «Армия-2019» головокружительные впечатления обеспечены. Для обычных посетителей, не экспертов, форум откроется в пятницу и будет работать все выходные.