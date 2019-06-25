Не самолетом, так автобусом: Грузия ищет пути возвращения российских туристов

В Батуми несмотря на сезон опустели пляжи. Протесты в Тбилиси не утихают, вот и для того, чтобы не прерывать отпуск, российские туристы едут в более спокойные места.

Как рассказали таксисты в Батуми, русские туристы теперь там редкие гости. В гостиницах наблюдаются пустые холлы. Центр города тоже относительно пустой.

Как рассказала менеджер одного из отеля Тсиси Камашидзе, никогда еще заведение не терпело таких убытков. С каждым годом отдыхающих россиян было только больше, а сейчас все заезды с конца июня по октябрь сорваны.

Отдыхающие из России - это 5% ВВП Грузии. Национальная валюта после отмены перелетов уже достигла исторического минимума. После запрета на полеты Грузия гадает, как не сгореть в этом туристическом сезоне и вернуть русского туриста на пляж. И, кажется, нашли альтернативные методы - не самолетом, так автобусом. Бесплатные шаттлы могут быть организованы из трех городов: Баку, Еревана и турецкого Трабзона. Ничего не останется, как добираться таким путем, ведь у многих россиян в Грузии родственники и друзья, но далеко не все готовы к такому длительному и неудобному путешествию.

Авиакомпании без потери средств предлагают вместо Грузии полететь в Ереван, Бишкек и Ташкент, но Грузия не хочет отпускать русских туристов.