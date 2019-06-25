Михаил Ефремов назвал причину смерти Аллы Покровской
Покровская скончалась 25 июня на 82-м году жизни от заражения крови.
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Причиной смерти народной артистки РСФСР Аллы Покровской стало заражение крови. Об этом рассказал ее сын, актер Михаил Ефремов.
«Сепсис. Переливание крови нужно было, но у нее была больная печень, поэтому делать этого нельзя», - цитирует его «360».
По слова Ефремова, в связи с возрастом здоровье его матери уже давно было слабым. Он добавил, что Покровская на протяжении последних шести месяцев не могла встать на ноги.
Алла Покровская скончалась в возрасте 81 года. На счету актрисы более тридцати работ в кино и множество театральных постановок.
Прощание с народной артисткой РСФСР состоится 27 июня в МХТ им. Чехова.