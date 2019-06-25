Михаил Ефремов назвал причину смерти Аллы Покровской

Причиной смерти народной артистки РСФСР Аллы Покровской стало заражение крови. Об этом рассказал ее сын, актер Михаил Ефремов.

«Сепсис. Переливание крови нужно было, но у нее была больная печень, поэтому делать этого нельзя», - цитирует его «360».

По слова Ефремова, в связи с возрастом здоровье его матери уже давно было слабым. Он добавил, что Покровская на протяжении последних шести месяцев не могла встать на ноги.

Алла Покровская скончалась в возрасте 81 года. На счету актрисы более тридцати работ в кино и множество театральных постановок.

Прощание с народной артисткой РСФСР состоится 27 июня в МХТ им. Чехова.