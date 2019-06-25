Путин провел телефонный разговор с Лукашенко

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко. Об этом говорится на сайте Кремля.

«Обсуждены актуальные вопросы двустороннего сотрудничества и предстоящие контакты на высшем уровне», - сказано в сообщении.

Пресс-служба белорусского президента заявила, что Лукашенко в разговоре с Путиным пригласил российского лидера на церемонию закрытия II Европейских игр, которые пройдут в Минске. Отмечается, что Путин принял приглашение.

Напомним, вторые Европейские игры проходят с 21 по 30 июня в столице Белоруссии.