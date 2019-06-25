Шойгу оценил новейшую полевую пекарню на форуме «Армия-2019»

Современная армия - это не только боевая мощь, но и надежный тыл. Министру обороны России Сергею Шойгу на Международном военно-техническом форуме «Армия-2019» показали новейшую полевую пекарню, которая представляет собой несколько модулей с современным оборудованием на базе грузовика, включая склад готовой продукции.

Одну свежую буханку глава Минобороны взял с собой. Также Шойгу осмотрел компактный мусороперерабатывающий завод. Это мобильный комплекс, который можно перевезти почти на любом транспорте и собрать всего за один день. Завод не требует дополнительных источников энергии и сам может отапливать несколько жилых объектов.

Форум «Армия-2019» проходит с 25 по 30 июня в Конгрессно-выставочном центре ВС «Патриот» на аэродроме Кубинка и полигоне Алабино, а также во всех военных округах и на Северном флоте.