Первая зарплата Зеленского не дотянула до 500 долларов

Владимир Зеленский получил первую зарплату после вступления в должность президента Украины. Сумма составила 12,7 тысяч гривен (около 485 долларов).

«Зеленскому в мае 2019 года с момента вступления на пост начислено в размере должностного оклада 12 727 гривен», - цитирует документ администрации президента издание «Фактор».

Кроме того, из оклада президента было удержано 2,4 тысячи гривен. Это обязательные сборы и налоги.

Ранее Владимир Зеленский задекларировал свое имущество. За 2018 год у президента Украины было 9,7 миллионов гривен доходов, а также дом, квартира и несколько номеров в отеле.