Украина отозвала посла при Совете Европы

Украина отзывает своего посла при Совете Европы. Об этом в Facebook сообщил глава МИД страны Павел Климкин.

«Совет Европы потерял наше доверие», - заявил министр.

Так Украина выразила несогласие с резолюцией, которая дает возможность возвращения делегации РФ в организацию.

Напомним, в понедельник, 24 июня, члены ПАСЕ проголосовали за возвращение России в состав Ассамблеи и пригласили российскую делегацию к работе в летней сессии.

Тем не менее, часть парламентариев оспорила решение. Голосование должно состояться завтра, 26 июня.