Украина отозвала посла при Совете Европы
Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что украинская сторона отзывает посла после решения ПАСЕ по России.
© Фото: Dmytro Kuleba, Facebook
Украина отзывает своего посла при Совете Европы. Об этом в Facebook сообщил глава МИД страны Павел Климкин.
«Совет Европы потерял наше доверие», - заявил министр.
Так Украина выразила несогласие с резолюцией, которая дает возможность возвращения делегации РФ в организацию.
Напомним, в понедельник, 24 июня, члены ПАСЕ проголосовали за возвращение России в состав Ассамблеи и пригласили российскую делегацию к работе в летней сессии.
Тем не менее, часть парламентариев оспорила решение. Голосование должно состояться завтра, 26 июня.