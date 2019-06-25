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Ученые объяснили, почему после катастрофы в Чернобыле растения не погибли

Александра Арсентьева
17:01 25.06.2019
Клетки растений намного гибче, потому что у них нет возможности покинуть зараженную территорию.
Ученые объяснили, почему после катастрофы в Чернобыле растения не погибли
© Фото: Okla Michal, CTK, Globallookpress

После Чернобыльской катастрофы, произошедшей в 1986 году, на территории свыше 2,6 тысяч квадратных километров появилась зона отчуждения, откуда были эвакуированы все люди, а домашних животных убили. Генетики рассказали изданию ScienceAlert, как растениям удалось выжить в зоне с повышенной радиацией.

Животные и птицы, не покинувшие после катастрофы зону отчуждения, почти сразу вымерли. На эту территорию жизнь начала возвращаться только спустя десятилетия после катастрофы.

Известно, что в районе Припяти растет так называемый «желтый лес», его листва изменила цвет в первые дни после катастрофы. Растения при этом не погибли даже при таком высоком радиационном фоне.

Радиоактивный материал Чернобыля излучает высокоэнергетические частицы и волны, разрушающие клеточные структуры и заставляющие организм производить химические вещества, которые атакуют клетки. В обычном случае клетки могут восстанавливаться, но при высоких дозах излучения повреждается ДНК, и клетки умирают.

Низкие дозы радиации меняют ДНК не радикально, поэтому клетки не погибают, а мутируют, создавая раковые опухоли. У животных это приводит к гибели, потому что их клетки высокоорганизованы и не гибки.

Клетки растений намного гибче, потому что у них нет возможности покинуть зараженную территорию. Они растут глубоко под землю или над поверхностью. Когда растению недостаточно солнечного света, оно наращивает корневую систему и наоборот.

Важная особенность растений - их клетки могут создавать клетки любого типа, по аналогии со стволовыми клетками человека. Несмотря на то, что радиация и другие виды повреждения ДНК могут вызывать у растений опухоли, мутированные клетки, как правило, не могут распространяться от одной части растения к другой благодаря очень жестким стенкам, соединяющим клетки.

По словам ученых, уровень радиации на Земле при появлении первых растений был намного выше, чем в настоящее время. Поэтому при эволюции растения умеют бороться с радиацией на клеточном уровне, такой способности у животных нет.

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