Синоптики назвали дату возвращения жары в Москву

Заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков рассказал, что в столицу в скором времени вернется жара.

«Примерно после 5 июля вернется жаркая погода», - рассказал эксперт РИА Новости.

Он отметил, что, несмотря на то, что сейчас в Москве несколько похолодало, эта температура все равно превышает средний показатель за предыдущие годы.

Ранее сообщалось, что причиной похолодания в ряде регионов Центральной России стал надвигающийся североатлантический циклон. По данным синоптиков, на неделе в регионах может выпасть до 30% месячной нормы осадков.