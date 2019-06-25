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Несколько онкобольных детей погибли в Венесуэле из-за санкций США

Дарья Муромова
16:40 25.06.2019
О сложившейся ситуации Лавров рассказал Помпео, однако, по словам представителя МИД РФ, американцы попытались доказать, что в смерти онкобольных детей их вины нет.
Несколько онкобольных детей погибли в Венесуэле из-за санкций США
© Фото: Juan Carlos Hernandez, ZUMAPRESS.com, Globallookpress

Несколько страдающих онкологическими заболеваниями детей умерли в Венесуэле из-за санкций против венесуэльско-итальянского проекта ATMO ONLUS. Об этом министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщал госсекретарю США Майку Помпео, но получил «эквилибристический» ответ, заявил замдиректора департамента информации и печати российского МИД Артем Кожин.

По его данным, власти Соединенных Штатов мешают нормальной жизни обычных венесуэльцев - это «наиболее вопиющие» случаи, связанные с «экспроприацией» в пользу венесуэльской оппозиции и блокированием деятельности североамериканского подразделения государственной нефтяной компании PDVSA Citgo. Она оказывала медицинскую помощь за рубежом жителям Венесуэлы с редкими и тяжелыми заболеваниями, среди которых болезни крови, ДЦП, анемия и другие.

«В частности, под санкции попал венесуэльско-итальянский проект АТМО ONLUS по помощи детям с онкологическими заболеваниями. С марта текущего года европейские банки из-за угрозы санкций отказываются переводить финансовые средства на оплату лечения. В марте детей, которые в нем нуждаются, было 26, но теперь их стало меньше. К сожалению, нескольких спасти уже не удалось», - констатировал Кожин в интервью газете «Известия».

О сложившейся ситуации Лавров рассказал Помпео, однако, по словам Кожина, американцы попытались доказать, что в смерти онкобольных детей их вины нет. Эта логика, по мнению представителя МИД РФ, находится «за гранью».

Кожин подчеркнул, что «элементарное чувство милосердия должно было бы побудить к поиску решения проблемы», учитывая, что оно находится в компетенции Вашингтона.

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