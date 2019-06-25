В России создается задел для создания истребителя шестого поколения

Российские предприятия работают над созданием научно-технического задела для создания истребителя шестого поколения. Об этом сообщил в интервью телеканалу «Звезда» президент ОАК Юрий Слюсарь.

«Здесь мы полностью ориентируемся на заказчика, на его доктрину, на его видение. Пока мы находимся на этапе подхода к формулированию требований. Но для этого необходим большой научно-технический задел», - сказал глава ОАК. «Ситуация схожа с истребителем пятого поколения, работы по которому были начаты еще в 1980-е годы», - добавил он.

В данный момент в России проходит истребитель пятого поколения Су-57. В мае текущего года президент России Владимир Путин заявил, что до 2028 года в войска должны поступить 76 самолетов этой модели.

Полную версию интервью с председателем правления ПАО «ОАК» Юрием Слюсарем смотрите на канале «Звезды» в YouTube.