Круизная линия может связать Крым и Абхазию

Круизную линию лайнера «Князь Владимир», маршрут которого лежит через курорты Краснодарского края и Крыма и Краснодарского края, в следующем году планируется продлить до столицы Абхазии Сухума. Об этом заявил гендиректор компании «Черноморские круизы» Виктор Глуховщенко на выездном заседании комитета крымского парламента по санаторно-курортному комплексу и туризму.

«Крымско-кавказская круизная линия не должна ограничиваться только Крымом и Сочи... она должна быть продлена до Сухума», - передает его слова информационное агентство «Крыминформ».

По мнению Глуховщенко, совместными усилиями в 2020 году можно добиться того, что круизная линия будет продлена и до порта Сухум.

Напомним, регулярное морское сообщение между Крымом и Краснодарским краем было возобновили по поручению президента РФ Владимира Путина. Первым круизом стало путешествие лайнера «Князь Владимир», которое длилось неделю. Судно 11 июня 2017 года.