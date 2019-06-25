Комплекс противодействия беспилотникам показали на «Армии-2019»

Мобильный комплекс «Сапсан-бекас» представили на Международном военно-техническом форуме «Армия-2019». Разработка концерна «Автоматика», входящего в «Ростех», способна обнаруживать беспилотники и противодействовать им и в ручном, и в автоматическом режиме.

«Система обнаруживает беспилотник на расстоянии до 10 км, отслеживает его передвижение и выводит из строя на расстоянии более 6 км, подавляя средства связи и управления БЛА», - цитирует «Интерфакс» пресс-службу госкорпорации.

«Сапсан-бекас» может противодействовать дронам в широком частотном диапазоне от 400 МГц до 6 ГГц.

«Благодаря установке комплекса на автомобильное шасси он является высокоманевренным - это ключевое требование для силовых структур», - заявил исполнительный директор «Ростеха» Олег Евтушенко.

Мобильный комплекс включает в себя подсистемы обнаружения и пеленгации беспилотников, активной радиолокации и видео- и оптикоэлектронного сопровождения, а также впервые представленную на форуме подсистему радиоподавления «Луч».

«Луч» работает по системе «свой-чужой», причем как в составе комплекса «Сапсан-бекас», так и самостоятельно. Подсистема радиоподавления воздействует на беспилотник, излучая помехи одновременно в одиннадцати диапазонах.

Комплекс «Сапсан-бекас», по сообщению пресс-службы, будет проходить госиспытания осенью этого года. После этого концерн сможет начать поставлять его силовым структурам.