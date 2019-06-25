В России в разы увеличат пособие на детей в малообеспеченных семьях

В России значительно вырастет размер пособия на детей с полутора до трех лет из малообеспеченных семей. Так, сумма выплат изменится с 50 рублей до десяти тысяч. Об этом в ходе совещания по вопросу о достижении национальных целей развития России в сфере демографии заявил Дмитрий Медведев.

«Сейчас подготовлен законопроект о повышении критериев нуждаемости семей с полутора до двух минимальных прожиточных минимумов на человека, чтобы увеличить число тех, кто сможет получать от государства ежемесячную поддержку», - цитирует российского премьер-министра «Интерфакс».

Кроме того, он напомнил, что практически на 50% правительство повысило компенсационные выплаты трудоспособным неработающим родителям, занимающиеся с уходом за детьми с ограниченными возможностями.

Также на Дальнем Востоке ввели выплаты при рождении первого ребенка в семьях и региональный маткапитал после рождения второго ребенка.