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В России в разы увеличат пособие на детей в малообеспеченных семьях

Дарья Михалина
16:26 25.06.2019
О повышении размера пособий на совещании по национальным целям развития в сфере демографии заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
В России в разы увеличат пособие на детей в малообеспеченных семьях
© Фото: Demian Stringer , ZUMAPRESS.com , Globallookpress

В России значительно вырастет размер пособия на детей с полутора до трех лет из малообеспеченных семей. Так, сумма выплат изменится с 50 рублей до десяти тысяч. Об этом в ходе совещания по вопросу о достижении национальных целей развития России в сфере демографии заявил Дмитрий Медведев.

«Сейчас подготовлен законопроект о повышении критериев нуждаемости семей с полутора до двух минимальных прожиточных минимумов на человека, чтобы увеличить число тех, кто сможет получать от государства ежемесячную поддержку», - цитирует российского премьер-министра «Интерфакс».

Кроме того, он напомнил, что практически на 50% правительство повысило компенсационные выплаты трудоспособным неработающим родителям, занимающиеся с уходом за детьми с ограниченными возможностями.

Также на Дальнем Востоке ввели выплаты при рождении первого ребенка в семьях и региональный маткапитал после рождения второго ребенка.

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