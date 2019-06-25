В России планируют создать линейку транспортных самолетов на единой платформе

В ОАК рассматривают возможность создания линейки транспортных самолетов на единой платформе, с разным количеством двигателей и грузоподъемностью. Об этом в интервью телеканалу «Звезда» заявил глава ОАК Юрий Слюсарь.

«Есть ряд требований: одни носят общий характер, другие - специфический. Идет разговор о создании линейки транспортных самолетов с разной грузоподъемностью, но на единой платформе, с разным количеством двигателей. Пока без лишних подробностей», - сказал Слюсарь, отвечая на вопрос обозревателя «Звезды» о ходе работ над ПАК ТА (перспективным авиационным комплексом транспортной авиации»).

В данный момент на вооружении ВКС РФ стоят транспортные самолеты Ил-76, Ан-124 «Руслан», Ан-26. Легкий транспортный самолет Ил-112 находится на испытаниях.

ПАК ТА должен прийти на смену Ан-124, который является самым тяжелым серийным транспортником в мире.

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