ПАСЕ пригласила делегацию России участвовать в июньской сессии

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) пригласила делегацию из России вернуться к полноценной работе. В тоже время, возможность оспаривать участие РФ остается.

В понедельник, 24 июня члены ПАСЕ проголосовали за принятие соответствующей резолюции, сообщает РИА Новости. За возвращение России в состав Ассамблеи высказались 118 депутатов, против - 62, еще десять - воздержались. На принятие документа у парламентариев ушло девять часов.

В резолюции также говорится о том, что права членов делегации в ПАСЕ голосовать и выступать не подлежат санкциям.

Представителей России лишили права голоса в Ассамблее в апреле 2014 года из-за ситуации на Украине, а также после воссоединения Крыма с РФ. В 2017 году Москва, которая была крупнейшим вкладчиком ПАСЕ, заморозила уплату членского взноса.