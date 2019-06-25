«Волевой и мужественный человек»: Кадыров отреагировал на заявление об отставке главы Ингушетии

Лидер Чеченской республики Рамзан Кадыров заявил, что решение главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова подать в отставку является признаком его сильного духа. Об этом о сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Только волевой человек способен на принятие поворотных решений в своей судьбе. Именно так и поступил Юнус-Бек Евкуров, объявив о своем намерении оставить пост главы Ингушетии. Конечно, это ни в коем случае не жест бессилия и отчаяния, а признак наличия духа и готовности верой и правдой служить Ингушетии и всей России», - считает Кадыров.

По его мнению, Евкуров возглавил республику в самое трудное для нее время.

«Дорогой брат Юнус-Бек Евкуров возглавил Республику Ингушетия в самое трудное время. Всем прекрасно известно, что была сложная экономическая, политическая, общественная и криминогенная обстановка. Как боевой офицер, патриот и Герой России он принял предложение стать руководителем своей родной Ингушетии. И отнесся к такому повороту в своей жизни исключительно ответственно», - добавил чеченский лидер.

Напомним, вчера, 24 июня, Евкуров заявил о своем желании уйти в отставку. Он поблагодарил земляков за поддержку и подчеркнул, что, несмотря на уход с поста, будет продолжать делать все возможное для процветания России и Ингушетии.

Генерал-майор в отставке Евкуров руководил Ингушетией с 2008 года. До этого, с 2004 года, он был заместителем начальника разведывательного управления Приволжско-Уральского военного округа в Екатеринбурге.