Ростех: точность реактивной артиллерии будет повышена

Новую систему наведения для 122-мм реактивных снарядов РСЗО под названием ОУ-122 продемонстрировали на Международном военно-техническом форуме «Армия-2019».

Разработка госкорпорации «Ростех» позволяет повысить точность стрельбы до 10 метров на всей дальности полета. Этого удается достичь благодаря коррекции данных инерциальной навигационной системы, которая управляет снарядом, а также сигналами ГЛОНАСС и GPS. ОУ-122 автоматически определяет оптимальную траекторию для снарядов.

Отсек управления новой разработки совместим с «Торнадо-Г», «Торнадо-С», «Град». ОУ-122 устанавливают на штатный взрыватель, при этом время подготовки занимает не более 10 минут.

Ввести координаты цели в систему наведения можно с помощью аппаратуры подготовки и передачи полетного задания.

Форум «Армия-2019» торжественно открылся сегодня в парке «Патриот». Он завершится 30 июня. Его смогут посетить не только эксперты и представители официальных делегаций, но с 28 июня и все желающие.