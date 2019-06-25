Названы место и дата прощания с актрисой Аллой Покровской

Прощание с народной артисткой РСФСР Аллой Покровской состоится 27 июня. Об этом рассказали в пресс-службе МХТ им. Чехова.

Панихида начнется в 11.00, а отпевание пройдет в Храме Софии Премудрости Божией в Средних Садовниках. После чего актрису похоронят на Троекуровском кладбище.

Алла Покровская скончалась в возрасте 81 года. На счету актрисы более тридцати работ в советском и российском кинематографе и множество театральных постановок в «Современнике» и МХТ им. Чехова.