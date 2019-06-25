Суд в третий раз арестовал экс-главу Армении Кочаряна

Апелляционный суд Армении отменил решение об освобождении бывшего президента страны Роберта Кочаряна и снова арестовал его, пишет РИА Новости.

«Апелляционный суд решил отменить решение суда первой инстанции об изменении меры пресечения Кочаряну и применить в его отношении арест», - заключил судья Армен Даниелян.

По его данным, внесенный за освобождение Кочаряна залог будет возвращен, решение можно обжаловать в течение 15 дней.

Сам Кочарян и его адвокаты бойкотировали заседание Апелляционного суда, который рассматривал сразу две жалобы прокуратуры: на изменение меры пресечения экс-президента и на приостановление производства по делу.

Специальная следственная служба в июле 2018 года обвинила Кочаряна в свержении конституционного строя в рамках уголовного дела о разгоне акций протеста первого марта 2008 года. Также бывшего главу государства подозревают в получении взятки в особо крупных размерах. Сам Кочарян назвал обвинения сфабрикованными политическими преследованиями. В прошлом году его дважды арестовывали, а в мае Кочаряна освободили под поручительство лидеров непризнанной Нагорно-Карабахской республики.