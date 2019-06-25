Женщина родила в переполненном автобусе в Красноярске

В Красноярске женщина родила ребенка прямо в автобусе. Об этом сообщили пользователи в социальной сети «ВКонтакте» 24 июня.

В паблике отмечается, что водитель автобуса принял решение самостоятельно довести пассажира в родильный дом, так как начались схватки и скорая помощь могла не успеть.

Однако до медицинского учреждения женщина добралась уже с ребенком. Мальчик появился на свет по дороге, а принимать роды помогали пассажиры.