Министр экономики Грузии назвала потерю туристов из России «серьезным шоком»

Министр экономики и устойчивого развития Грузии Натия Турнава призналась, что остановка потока туристов из России принесет стране значительные финансовые потери.

Во вторник, 25 июня, она встретилась с проводящими в Кобулети акцию протеста владельцами малых и средних гостиниц. Их бизнес был в основном ориентирован на российских туристов. Многие из предпринимателей брали кредиты на то, чтобы открыть собственное дело. Они обратились к министру с просьбой оказать им поддержку в связи со сложившимися обстоятельствами.

Турнава обещала обсудить этот вопрос с представителями банка.

«Туристический сезон начался, и это было достаточно серьезным шоком. Мы сделаем все, чтобы смягчить ущерб», - цитирует ее «Интерфакс».

Ранее Владимир Путин подписал указ, согласно которому российским авиакомпаниям с 8 июля запрещается летать из России в Грузию. Данный запрет связан с массовыми акциями протеста, которые начались в Грузии накануне.